„Das Tor war schon eine Erleichterung“

Der Saisonstart in der 2. Liga verlief für Ried und Stürmer Marco Grüll nicht nach Wunsch. Aber in Runde drei gelang der Befreiungsschlag. Beim 4:1 gegen Amstetten tankte der 21-jährige Radstädter mit dem Saison-Premierentreffer Selbstvertrauen. Es war zugleich das erste Goal eines Salzburgers in diesem Zweitliga-Spieljahr.