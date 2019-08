Kochgut angebrannt: Schlafender gerettet

Starker Rauch: Kochgut war angebrannt

Am Freitag gegen 22 Uhr schrillte die Sirene erneut: Nachbarn eines Mehrparteienhauses in der Gleisdorfer Hans-Köpfer-Gasse bemerkten starken Rauch aus einer Wohnung. Sofort fuhren die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr aus. „Der Rauch ist wirklich schon sehr heftig aus der Wohnung gedrungen“, schildert Hauptmann Jürgen Hofer die Situation vor Ort. Unter schwerem Atemschutz drangen sie in die Wohnung ein und durchsuchten sie. Im Schlafzimmer entdeckten sie schließlich den Bewohner, der schlafend in seinem Bett lag. Hofer: „Wir haben ihn aufgeweckt, ihm eine Fluchthaube aufgesetzt und ihn aus der Wohnung gebracht.“ Danach wurde der Mann vom Rettungsdienst versorgt.