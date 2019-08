16-Jährige stürzte mit Mountaincart in Bach ab

In einer Linkskurve geriet das Mädchen mit dem Fahrzeug über den Wegrand hinaus, durchschlug eine Netzabsperrung und stürzte in ein Bachbett. Dabei zog sie sich unter anderem schwere Beinverletzungen zu. Die Verletzte wurde von der Bergrettung Ehrwald geborgen und in der Folge mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Reutte geflogen.