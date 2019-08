Bauer stürzte sechs Meter von Leiter in die Tiefe

Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck arbeitete am 8. August 2019 gegen 11 Uhr an den Silos eines Bauernhofes in Straß im Attergau. Dazu bestieg er die Leiter an der Außenseite eines Silos. Auf den letzten Stufen stehend wollte er über ein Seil einen Eimer nachziehen. Dabei verlor er das Gleichgewicht, er stürzte aus einer Höhe von ca. 6 Meter auf eine Häckselmaschine.