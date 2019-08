„Die Strafmündigkeit muss herabgesetzt werden!“

In Wild-West-Manier suchten sich die Mitglieder der Linzer „Babyface-Bande“ ihre Opfer aus. „Sie waren entweder jünger, schwächer oder deutlich in der Unterzahl“, sagt Philip Christl von der Staatsanwaltschaft Linz. In unterschiedlicher Zusammensetzung wurden die Opfer überfallen, niedergeschlagen, erpresst, bedroht oder genötigt. „Dabei ging es weniger um die Beute, als darum, Macht zu demonstrieren, die Taten zu filmen und in sozialen Netzwerken damit anzugeben“, erklärt Stadtpolizei-Chef Karl Pogutter.