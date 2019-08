Gesuchter Bankräuber in Italien gefasst

Die Kriminalpolizei hatte die Bilder des Verdächtigen der Quästur Bozen gegeben, die sie wiederum an Polizeidienststellen in ganz Italien weiterleitete. Bereits einen Tag nach dem Überfall habe so der Mann durch Beamte der Kriminalpolizei der Quästur Bari „mit sehr hoher Sicherheit“ identifiziert werden können, hieß es seitens der Exekutive. Der 31-Jährige sei in Italien einschlägig vorbestraft und war wegen mehreren Banküberfällen bereits in Haft.