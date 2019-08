Kleingärtner in Pichling müssen „Paradies“ räumen

Es tut einem im Herzen weh! Überall blühen in der kleinen Schrebergartensiedlung prächtige Rosen und andere Blumen in den schillerndsten Farben, wächst in Beeten das Gemüse. Doch die dortigen Kleingärtner können sich darüber nicht so richtig freuen, da sie ihr Kleinod schon bald dem Boden gleich machen müssen.