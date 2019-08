Sattelschlepper fing auf A25 plötzlich Feuer

Ein 24-jähriger rumänischer Lenker eines Sattel-Kfz fuhr am 7. August um 9.10 auf der A25 in Richtung Deutschland. Am Beginn der A25 bemerkte er plötzlich eine starke Rauchentwicklung im rechten hinteren Bereich des Sattelaufliegers. Er lenkte daraufhin auf den Pannenstreifen und hielt dort an. Dort bemerkte er, dass bereits die Bereifung der zweiten Achse brannte. Kurz darauf fing auch die Abdeckplane Feuer.