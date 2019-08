Mühlviertler rettet im Urlaub ertrinkenden Briten

„Hab‘ fast nichts mehr gehört“

Für Hannes R. war der Einsatz kein leichter: „Als ich wieder an Land war, war mein ganzer Kopf voll Wasser, ich hab’ fast nichts mehr gehört, mir ist es sehr schlecht gegangen“, so der Held. Mittlerweile war Hannes R. beim Ohrenarzt, es geht im besser. Auch einen Badeschlapfen hat der Lebensretter in den Fluten der Adria verloren. Seine Frau Luise setzte die Rettungskette in Gang: „Es hat einfach keinen dort interessiert, dass da ein Mann ums Überleben kämpft“, ist die Ehefrau (55) schockiert. Auch der Bademeister saß gemütlich in einem Lokal und gönnte sich ein Getränk.