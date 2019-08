Radfahrerin (61) in Reutte von Auto erfasst

Gegen 10:30 Uhr lenkte ein 78-jähriger Österreicher einen Pkw in Ehenbichl auf der Ehenbichler Straße von Reutte kommend in Richtung Rieden. Der Mann wollte laut Polizei schließlich eine 61-jährige Radfahrerin überholen, erfasste die Österreicherin dabei aber mit seinem Pkw. „Die Frau stürzte und blieb neben der Fahrbahn mit schweren Verletzungen liegen“, schildern die Beamten. Die Verletzte wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert.