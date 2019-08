Hütte am Tristacher See vollständig abgebrannt

In der Nacht auf Mittwoch brannte die Hütte der Parkraumbewirtschaftung am Tristacher See - vorerst unbemerkt - komplett ab. Es entstand laut Polizei ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. „Eine technische Brandursache kann ausgeschlossen werden, von Fremdverschulden ist auszugehen“, informieren die Beamten, die nun nach Zeugen suchen. Um zweckdienliche Hinweise an die PI Lienz, unter 059133/7230, wird gebeten.