Wahl der Hundeschule sollte gut überlegt sein

Freiwilliges Zertifikat

Man kann sich jedoch auf dem Messerli-Institut in Wien zum „Tierschutzqualifizierter Hundetrainer“ ausbilden lassen. Die Voraussetzungen sind zwei Jahre Berufserfahrung, 40 Stunden Fortbildung und das Bestehen einer theoretischen sowie praktischen Prüfung. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 390 Euro plus zehn Euro monatlich. In Tirol gibt es nur acht Hundetrainer mit Zertifikat. Karl Weissenbacher, Leitung der Prüf- und Koordinierungsstelle, erklärt, warum er einer gesetzlichen Pflicht kritisch gegenüber steht: „Eine Änderung ist immer zweischneidig. Bei einer gesetzlichen Vorschrift würde tatsächlich die Qualität leiden.“