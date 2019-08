Kältemittelaustritt sorgt für Feuerwehreinsatz

In einem Geschäft in Wörgl trat am Donnerstagabend im Bereich einer Kühltheke vermutlich aufgrund eines technischen Defektes Kältemittel aus. Anwesende Personen konnten das Geschäft noch rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die alarmierten Feuerwehren konnten das Geschäft mit Elektrolüftern entlüften und ein Kältetechniker schließlich die Theke abklemmen.