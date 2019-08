Mühlviertler warf Katze in Box zu Boden

Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach lief am 1. August 2019 um 16.40 Uhr in Rohrbach-Berg am Stadtplatz absichtlich gegen das Mofa bzw. gegen den Lenker, einen 15-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Rohrbach. Der Bursch kam zwar nicht zu Sturz, erlitt jedoch Verletzungen am Bein und musste ärztlich behandelt werden. Der 15-Jährige war noch mit zwei weiteren Freunden mit dem Mofa unterwegs.