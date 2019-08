Gefällte Bäume sorgen für Ärger bei Anrainern

Er wohnt schon seit Jahrzehnten im Hochhaus an der Schützenstraße. Der ehemalige Sportjournalist Max Sturm erinnert sich noch an die Zeit, als Felder an das Haus grenzten. Viele Veränderungen hat er seitdem miterlebt. Was mit den Bäumen vor seiner Haustür geschehen ist, schmerzt den Innsbrucker trotzdem ganz besonders. Vor allem deshalb, weil die riesigen Bäume für Sturm auch eine Art Schutzwall waren, die die Wohnungen von Lärm und Abgasen abschirmten. Doch für den Bau der Straßenbahnbrücke musste das Kleinod weichen.