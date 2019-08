Kleinkind (3) ganz alleine in Stadt unterwegs

Aufgegriffen wurde der Dreijährige am 23. Juli gegen 9.15 Uhr. Der Bub hatte einen Schlüsselbund in der Hand. Die Mutter habe geschlafen und das Verschwinden des Kindes nicht bemerkt, „weil es ihr in der Nacht nicht gut gegangen ist und sie ein Medikament genommen hat“, schilderte Grusch.