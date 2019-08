„Grammy ist Ferrari unter den Musikpreisen“

Wann immer es geht, kombiniert der Linzer Herbert Lippert seine beiden Leidenschaften, so auch beim Schubert-Festival in Steyr, wo er im Oktober die „Winterreise“ singen und gleichzeitig Gemälde zu dem Thema ausstellen wird: „Die Malerei war sogar noch vor der Musik. Obwohl ich schon seit meinem zehnten Lebensjahr auch ein echter Operetten-Freak bin“, so Lippert. Der deshalb auch die Konzertreihe „OMIA“ organisiert, die auch in Linz Halt macht und bei der die größten Hits des Operettengenres in ein multimediales Spektakel eingebettet werden: „Die Operette wurde eine Zeit lang wenig beachtet, aber in letzter Zeit bekommt sie wieder mehr Aufmerksamkeit.“