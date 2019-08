Kodaline: Mit zwei Füßen fest im Pop-Mainstream

Natürlich ist es nicht falsch, sich an den Größten der eigenen Heimat zu orientieren. Gerade mit ihrem letzten Album „Politics Of Living“ (2018) sind die Iren von Kodaline noch einmal stärker in die bombastische Pop-Richtung á la U2 gerutscht und haben dabei auch ältere Fans gespalten. Dass sich der Sound von Steve Garrigan und Co. gar so stark in eingängige Mainstream-Gefilde orientiert hat, ist auch einem speziellen Erlebnis geschuldet. „Entscheidend für die Richtungsänderung war sicher, dass uns U2 für ein paar Stunden in ihren Proberaum eingeladen haben“, erzählt Bassist Jason Boland im „Krone“-Interview, „wir hingen dort ab, sahen ihnen zu und diskutierten über die Kraft einer Vier-Mann-Band. U2 haben uns bestätigt, dass es wichtig ist, an engen Freundschaften festzuhalten, weil man nur so eine eigene Sprache in der Musik entwickeln kann. Wer schlägt schon einen Ratschlag von solchen Kalibern aus?“