Unterwegs in und rund um Reykjavík

Die Hauptstadt hat sich von einem verschlafenen Nest zu einer quirligen Mini-Metropole mit Designer-Geschäften gemausert. Zum Frühstück kehren wir zunächst im „Mokka“ ein. In der mittlerweile dritten Generation wird das Traditionslokal in einer Seitengasse der Einkaufsstraße Laugavegur betrieben. Legendär sind die hausgemachten Waffeln (serviert mit einer extragroßen Portion Schlagobers und Erdbeer-Marmelade), die heiße Schokolade und natürlich der Kaffee. Die Senior-Chefin ist heute noch stolz darauf, dass man damals die erste Espresso-Maschine des Landes in Betrieb nehmen konnte – sie funktioniert übrigens immer noch!