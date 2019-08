In Auto eingeschlossenes Baby „bärenstark“ bespaßt

Nach allen Regeln der Kunst haben die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Amstetten am Dienstag in Niederösterreich ein Baby bei Laune gehalten, als sich der kleine Bub in einer durchaus brenzligen Lage befand. Die Mutter des Kindes hatte eigentlich mit dem Neuzuwachs einen Ausflug machen wollen, sperrte dabei ihren Sohn allerdings unabsichtlich im Auto ein.