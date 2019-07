Je näher, desto besser: Regional ist nicht egal

Regionalität ist nicht in Kilometern abgrenzbar

Bei Lebensmitteln wie Eiern, Gemüse, Milch, Obst und Fleisch wird besonders auf Regionalität geachtet. Bei Getränken, Fertiggerichten und Süßigkeiten spielt Regionalität hingegen die kleinste Rolle. Aber was genau bedeutet der Begriff„regional“ eigentlich? „Je nach Produkt wird die Bedeutung ganz unterschiedlich ausgelegt“, erklärt Stefan Mair, Gremialobmann in der Wirtschaftskammer. „Bei Milchprodukten etwa wünscht man sich Produkte aus dem Bundesland, bei Kartoffeln denkt man österreichweit.“ Heißt, in Kilometern lasse sich der Begriff nicht eingrenzen. „Zudem wird Regionalität sehr oft automatisch mit ,Bio’ in Verbindung gebracht“, erklärt Sabine Beinschab, die die Studie durchführte. Der genaue Unterschied ist offenbar nicht ausreichend bekannt.