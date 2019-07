Billigmotorsägen wurden als Markenware verkauft

Ein bisher unbekannter Täter verkaufte am 23. Juli gegen 14 Uhr einem Landwirt im Bezirk Rohrbach zwei minderwertige Motorsegen im Wert von je 70 Euro um insgesamt 500 Euro. Dabei täuschte der Täter vor, dass es sich um hochwertige Markengeräte zu einem Listenpreis von ca. 1.400 Euro handelt und händige auch eine Betriebsanleitung für dieses Gerät aus. Zudem gab er an, von einer Messe für Werkzeug zu kommen und auf der Rückfahrt nach Holland zu sein. Er hätte noch zwei Reststück an Motorsägen, die er günstig abzugeben hätte.