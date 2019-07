Wien-Tourismus-Chef für Jahreslimit bei Vermietung

In Wien gibt es derzeit keine diesbezüglichen Obergrenzen. „Wir sind mit der Stadt in Gesprächen“, versichert Kettner. Mit einem 90-Tage-Limit würden Wohnungen nicht auf lange Zeit hin dem Wohnungsmarkt entzogen, betonte er. Wobei der Chef-Touristiker die in letzter Zeit gesetzten Maßnahmen des Rathauses durchaus gutheißt: „Die Änderung der Bauordnung (mit dem Verbot gewerblicher Vermietungen via Plattformen, Anm.) war hier ein richtiger Schritt, aber es ist eine Frage des Vollzugs bzw. der Überprüfungsmöglichkeit.“