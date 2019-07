Raub-Serie: Drahtzieher sitzt nun auch in Haft

Über 20 Tatverdächtige hat die Ermittlungsgruppe Schloßberg in den letzten Monaten nach zahlreichen Raubüberfällen in Graz festgenommen. Ein weiterer Erfolg gelang den Beamten am Wochenende: Festgenommen wurde ein Tschetschene (41), der als Auftraggeber in mindestens zwei Fällen gelten soll.