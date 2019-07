Violent Femmes: Stets treu zu sich selbst bleiben

Keine Eingängigkeit

Der Opener „Another Chorus“ ist eine augenzwinkernde Bitte an alle Musiker: „Please don‘t sing another chorus, that‘s the thing that really bores us“ („Bitte singt nicht noch einen Refrain, das langweilt uns wirklich“). Passend zum Text grölt Gano den Refrain mit schiefer Stimme. Lustig ist das - schön allerdings nicht. Leider gelingt es der Band auch in anderen Songs nicht, Eingängigkeit zu erzeugen. „I Get What I Want“ und „This Free Ride“ klingen zwar vielversprechend mit ihrem treibenden Sound und Ganos nasalem Gesang, der sich immer ein bisschen so anhört, als käme er aus einem Blechtelefon. Aber die Lieder verfangen nicht.