Beim Zigarettenholen verirrt: Große Suchaktion

Aufregung um einen 47-jährigen Heimbewohner in Ampflwang. Er war bein Einbruch der Nacht vom Zigarettenholen nicht mehr nach Hause gekommen. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften rückte aus und fand nach eineinhalb Stunden den Vermissten, der sich schlicht verlaufen hatte. Erst am Vortag war in Peuerbach eine Seniorin vermisst gewesen.