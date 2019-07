Hightech-Baustelle für eine sichere Klamm

Drei Tunnels wurden neu in den Felsen gesprengt: „Unsere Geräte können geflogen werden“, schildert Siegfried Greiffenhagen, dass die Sprengtechnikfirma aus St. Veit auf extremes Gelände spezialisiert ist. Die Arbeiten in der Klamm starteten bei Eis und Schnee: Jetzt ist der Großteil der Wege schon sicher. Simulationen zeigten, wie herabstürzende Felsbrocken fallen und aufprallen. 59 Netz-Standorte werden jetzt positioniert. Das Material muss per Hubschrauber angeflogen werden. Das Verankern und Sichern können in den steilen Wänden nur gute Kletterer übernehmen.