Hickhack um das 365-Euro-Ticket

Grüne strafen Studie als „billige Ausrede“ ab

„Die Studie so einfach auf unser Bundesland umzumünzen ist unseriös“, lautet die Reaktion von Grünen-Chefin Helga Krismer. In Niederösterreich habe man den Ausbau des öffentlichen Verkehrs „verschlampt“ und wolle sich so nun aus der Verantwortung ziehen. Krismer: „Lieber hält man an einer dritten Piste am Flughafen Schwechat oder einer Waldviertelautobahn fest, als wirklichen Klimaschutz zu betreiben.“ SP-Landesvize Franz Schnabl tritt ebenfalls weiter für das 365-Euro-Ticket ein: „Wien und auch Vorarlberg machen es vor. Das Projekt ist umsetzbar, wenn man will.“ Die kolportierte Höhe der Mehrkosten zweifelt er an: Derzeit gäbe es rund 43.000 VOR-Jahreskartenbesitzer, die durchschnittliche 1000 Euro pro Jahr bezahlen. Samt einer geschätzten Steigerungsrate würden die rund 52 Millionen Euro einbringen. „Bei einem Gesamtbudget von 9,5 Milliarden Euro ein verhältnismäßig kleiner Beitrag, den das Land hier leisten müsste.“