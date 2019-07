Industrie zieht Bilanz: „Großer Sprung nach vorne“

Die Zeiten waren schon einmal schlechter, so der große Tenor aus der so wichtigen Industriesparte im Land. Die Politik freut sich darüber: „Niederösterreich hat sich in den letzten Jahren zu einem Wirtschaftsstandort entwickelt, der international sehr beliebt ist“, erklärt Landesrätin Petra Bohuslav bei der Präsentation der aktuellen Industrie-Entwicklung. Das heimische Wachstum liegt über dem Bundesschnitt, Niederösterreich ist bei der Kaufkraft die Nummer eins unter den Bundesländern, und die Exportwirtschaft hat erstmals die 23- Milliarden-Euro-Grenze geknackt. Gute Nachrichten für die Industriellenvereinigung: Immerhin wird ein Drittel des blau-gelben Wohlstands von Großbetrieben erwirtschaftet.