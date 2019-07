Tash Sultana: Variabel in eine goldene Zukunft

Instrumentales Multitalent

Das wirklich Besondere an dem Dargebotenen - Tash Sultana ist alleine. Und zwar ganz alleine. Na gut, das kennt man natürlich auch vom millionenschweren Stadionfüller Ed Sheeran, doch während sich der begnadete Songwriter auf seine Akustikgitarre verlässt, spielt die Australiern alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Akustikgitarre, E-Gitarre, Bass, Trompete, Keyboards, Piano, Mandoline, Percussion, ja sogar eine Panflöte nimmt sie in Beschlag. Geht sich in den gut 100 Minuten alles locker aus und klingt trotz der ambitionierten One-Man-Show zu keiner Zeit überhastet oder erzwungen. Am wichtigsten ist aber die Loopstation, die Sample für Sample aufbaut und den einzigartigen Stil der Vollblutkünstlerin so richtig zur Entfaltung kommen lässt. An die 20 Instrumente soll sie beherrschen, eine nachhaltige Magic-Mushroom-Psychose im zarten Alter von 17 hat sie nach langer Therapie überstanden und danach klassisch märchenhaft von der Straßenmusikerin über australische Pubs und Beisl bis hin zum großen Open-Air-Geländen Karriere gemacht.