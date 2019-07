75 Wirte verbannen freiwillig Plastikhalme

Halme aus Hausruckviertel

Bei der Alternative zu den Plastikhalmen haben die KultiWirte auch daran gedacht, die Wertschöpfung im Lande zu lassen. So geht der Auftrag für den umweltfreundlichen Ersatz an den Biobauern Daniel Auinger aus Atzbach im Bezirk Vöcklabruck. Er arbeitet seit mehreren Jahren daran, eine biologische Alternative zu den Plastikhalmen, die für ihre Zersetzung bis zu 500 Jahre benötigen, auf den Markt zu bringen, und erntet auf seinem Feld die Bio-Halme. Inzwischen ist er so weit, dass diese per Laser-Gravur für Kunden beschriftet werden können.