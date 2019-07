Unfall beim Überholen: 22-Jähriger rast in den Tod

Sein gleichaltriger Beifahrer wurde von der Rettung in den Schockraum des St. Pöltner Krankenhauses gebracht. Beide Unfallopfer stammen aus Neulengbach. Erst am Freitag war ein 24-Jähriger aus Oberösterreich in Waidhofen an der Ybbs tödlich mit dem Auto verunglückt.