„Leuchtturm“ kommt uns ganz schön teuer

Die Häuser müssen in Schuss sein – das zweifelt auch am Grünmarkt niemand an. Aber warum so viel Geld aus dem Steuertopf? Höhere Kartentarife, Sanierungssponsoren – die Vorschläge sind bunt. „Man könnte ja die Rente von Frau Rabl-Stadler nehmen“, meint Würstlfrau Martina Ferma mit Augenzwinkern. Seit 27 Jahren steht sie schon am Universitätsplatz und wünscht sich, dass in Salzburg auch für „Jedermann“ etwas passiert. „Der Platz hier ist der reinste Fleckerlteppich. Da hat man nicht das Geld, ihn zu asphaltieren.“ Auch Besucher geben am Würstlstand ihren Senf dazu ab. Ist zu wenig Instandhaltung passiert?