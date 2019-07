„Reisbauern“ feilen jetzt an Lifestyle-Getränk

Unter dem Namen Österreis haben Philipp Gärtner und Georg Neumayer begonnen, in Gerasdorf Reis anzubauen - die „Krone“ berichtete. Jetzt sind sie bereits einen Schritt weiter, entwickeln neue Produkte aus dem aus Asien stammenden Getreide. Ihre neueste Idee: Ein alkoholisches Lifestyle-Getränk auf Reismilchbasis wollen sie demnächst zur Verkostung freigeben. Unterstützt werden die erfinderischen Landwirte von Accent, dem Gründerservice des Landes NÖ. Und zwar im Creative-Pre-Incubator-Programm (CPI), bei dem sozusagen kreative Geschäftsideen „ausgebrütet“ werden. In diesem Rahmen werden noch weitere Projekte von Fachhochschulstudenten gefördert. Allen gemeinsam ist der grüne Fußabdruck. So arbeitet das Team Flextracks aus St. Pölten an einem Programm zur Optimierung von Buslinien.