Werkzeuge-Bande plündert Baufirma

Ebenfalls die Flucht gelang einem dreisten Dieb in Spitz an der Donau. Der Mann spazierte als Kunde getarnt seelenruhig in ein Schuhgeschäft. Doch nicht etwa edle Treter hatte der Unbekannte im Visier, sondern das Portemonnaie der Verkäuferin. In einem unbeobachteten Moment huschte der Dieb also in den Pausenraum und stibitzte Bargeld aus dem Börsl. „Beim Verlassen des Geschäftes wurde er jedoch vom Opfer gestellt und ließ die Banknoten fallen“, sagt die Polizei. Der Verdächtige flüchtete vorerst unerkannt.