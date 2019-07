Kabelbrand legte Operationssäle in Spital lahm

„Zu keiner Zeit Personen in Gefahr“

„Der Brand hat eine Kettenreaktion ausgelöst und Teile der Stromversorgung lahmgelegt“, so Brigitte Buberl, die Pressesprecherin des Krankenhauses. Das Team reagierte rasch und traf alle Maßnahmen, die für ein Szenario wie dieses geplant sind: „Wir haben sofort einen Krisenstab gebildet und Punkt für Punkt alles abgearbeitet. Die Versorgung von akut erkrankten Personen war zu jeder Zeit gewährleistet“, so die Sprecherin. Wäre zur stromlosen Zeit ein akuter Notfall ausgebrochen, hätte dieser behandelt werden können, Menschenleben seien nie in Gefahr gewesen. In der Ambulanz kam es zu erheblichen Wartezeiten, das Spital empfahl, Hausärzte aufzusuchen. Auch die Telefone waren aufgrund des Brandes teilweise stundenlang stumm.