Liebespaar begeht schweren Raub: Vier Euro Beute

Während ein 15-Jähriger aufgrund mehrerer Strafdelikte in U-Haft saß, versuchte er von der Justizanstalt aus, Liebesbekundungen an seine 16-Jährige Freundin zu versenden. Nun saßen die Liebenden gemeinsam auf der Anklagebank. Sie sollen am Linzer Hauptbahnhof einem 19-Jährigen vier Euro geraubt haben.