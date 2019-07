Der letzte Fahrzeugcheck vor der Urlaubsfahrt

Digitale Streckenmaut als Tipp

Wer an den Mautstationen nicht anhalten will, dem sei die digitale Streckenmaut empfohlen. Damit kann man die Mautstationen für die Abschnitte auf der A 9, A 10, A 11, A 13 und S 16 einfach passieren. Erhältlich ist sie im ASFINAG-Webshop oder an den ÖAMTC-Stützpunkten. Nicht nur Staus können bremsen, auch die Hitze macht Autos oft zu schaffen - deshalb vorher alles (auch Kühlflüssigkeit!) kontrollieren und eventuell zum genauen Check in eine Werkstatt bringen.