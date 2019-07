Keine Hitze in Sicht: Badefans auf „Null-Diät“

Des einen Freud, des anderen Leid! Während alle Hitzefans und Badehungrige an den kommenden Tagen in puncto Wetter auf eine Nulldiät gesetzt werden, dürfen sich die Landwirte ob der Enns endlich freuen: Laut dem ZAMG-Experten wird es ab morgen Mittag wieder regnen, am Wochenende sind neben Gewittern auch kräftige Regengüsse – auch in den trockenen Regionen – zu erwarten.