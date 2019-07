940 Tonnen Müll landeten neben Tirols Autobahnen

Das einzig Positive vorneweg: Während in allen anderen Bundesländern im Vorjahr die Müllberge noch höher wurden, schrumpfte jener in Tirol im Vergleich zu 2017 von 1100 auf 940 Tonnen. Rund ein Viertel davon musste von den fleißigen „Putztrupps“ des Autobahnbetreibers erst mühevoll per Handarbeit aus dem Straßengraben geholt und dann abtransportiert werden.