Einsatzkräfte rücken zu etlichen Flurbränden aus

Nachdem am Freitag bereits in Niederösterreich Weizenfelder in Flammen aufgegangen waren, haben am Samstag vier Feldbrände auch die Feuerwehren in Oberösterreich gefordert. Besonders in Ohlsdorf hielten die Brände die Mannschaften auf Trab. Waren zu Mittag sechs Wehren mit einem Einsatz beschäftigt, kam wenige Stunden später am Nachmittag ein neuer Alarm: Ein Feld direkt neben dem Zeughaus brannte. Wieder rückten vier Ortsstellen aus, Alarmstufe zwei wurde ausgelöst.