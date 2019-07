Heikles „Einparken“ mit 1000-Tonnen-Brückenteil

Es ist, als würde man versuchen, einen SUV in einer zu engen Tiefgarage zwischen zwei Säulen zu pressen: Im Falle eines fast 1000 Tonnen schweren Stahlbauteils für die eine, stromaufwärts gelegene Bypassbrücke der Voestbrücke in Linz dauerte dieses „Einparken“ eine Woche. Und ging in herausfordernder Zentimeterarbeit ohne Kratzer oder Beulen ab. Nun folgt viel Schweißarbeit.