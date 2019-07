Tour de Geuze: Ein Königreich für ein Bier

Alle zwei Jahre, seit 1997, findet diese außergewöhnliche Tour für Bierliebhaber in Belgien statt – genauer gesagt in der Hauptstadt Brüssel und in den südlich davon gelegenen Ortschaften. Jeweils im Frühling, damit das recht launische belgische Wetter nicht von dem kulinarischen Event abschreckt. Hierzulande noch relativ unbekannt, zieht die „Tour de Geuze“ im Königreich viele magisch in die Bierhäuser. Die Uhren ticken hier noch anders. Große Brauereien sind in der Gegend eher die Ausnahme. Stattdessen bildete sich eine ganz spezielle Bierkultur – nämlich die der Lambik- und Geuze-Biere. Mit organisierten Bussen werden Besucher von Brauerei zu Brauerei gefahren – und tauchen in eine neue Welt ein.