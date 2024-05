Das versprach ESC-Favorit seinen toten Eltern

Der Startschuss zum 68. Eurovision Song Contest ist gefallen: Am Sonntag präsentierten sich erstmals alle Delegationen am Türkisen Teppich und standen der internationalen Presse Rede und Antwort. krone.tv-Reporterin Annie Müller Martínez berichtet die ganze Woche aus Malmö und sprach natürlich mit Österreichs Starterin Kaleen und einigen der Top-Favoriten in diesem Jahr.