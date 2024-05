Trotz Teuerung: Lust aufs Verreisen ist ungebremst

Urlaub in der Heimat ist im Aufwind

Die Hälfte der Österreicher (42 Prozent 2023) genießt jedenfalls ihre Auszeit im Land der Berge oder an einem See. Besonders die Generation 50 schwört auf die klassische Sommerfrische. Zu ihren Top-Favoriten zählen Kärnten, die Steiermark sowie Oberösterreich.