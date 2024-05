Teenie-Star verrät worüber er mit Ehefrau streitet

Abby und Travis erwachen nach einer wilden Nacht in Las Vegas plötzlich als Eheleute auf. Ihre Flitterwochen in Mexiko nutzen die beiden um herauszufinden ob ihr spontanes Eheversprechen zu einem glücklichen Ende führen wird oder ob die Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. In „Beautiful Wedding“ kehren Dylan Sprouse und Virginia Gardner in ihren Rollen als Abby und Travis zurück, basierend auf Jamie McGuires Bestseller. Doch ihre Beziehung ist alles andere als gesund...