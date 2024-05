Airport hat noch nie Gepäck verloren

„Wir machen einfach unsere Arbeit“

Das Personal in Osaka findet das aber nicht weiter der Rede wert. Ganz bescheiden erklärte ein Pressesprecher am Mittwoch gegenüber dem Nachrichtensender CNN: „Wir haben nicht das Gefühl, dass wir etwas Besonderes getan haben.“ Natürlich sei man glücklich über die Auszeichnung. „Aber wir machen einfach unsere tägliche Arbeit“, so der Sprecher weiter. Indirekt deutet die Flughafenleitung an, dass es sehr wohl zum Verlust von Gepäck kommen kann. Dies wäre aber die Schuld von den beteiligten Fluggesellschaften oder anderen Flughäfen, von wo aus die Fluggäste ankämen oder wohin sie flögen.