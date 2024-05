ESC-Starterin: „Baby-Kaleen ist wahnsinnig stolz!“

Unsere ESC-Starterin befindet sich in einer der wohl stressigsten Wochen ihres bisherigen Lebens und trotzdem strahlt sie, als sie krone.tv-Reporterin Annie Müller Martínez in Malmö zum Interview trifft, bis über beide Ohren: „Bin die ganze Zeit auf Wolke sieben. Mein größter Traum geht gerade in Erfüllung!“ Ein Traum, der nicht nur viel Spaß, sondern auch Druck mit sich bringt, wenn es am Donnerstag im zweiten Semifinale auf die größte Musikbühne der Welt geht.