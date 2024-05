Die umstrittensten Met-Gala-Looks aller Zeiten

Alexandria Ocasio-Cortez‘ „Tax the Rich“-Kleid im Jahr 2021

Bei der Veranstaltung im Jahr 2021 trug die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez ein weißes Kleid von Brother Vellies mit dem Slogan „Tax the Rich“ in roter Schrift auf der Rückseite. Als Accessoire trug sie ein Paar rote Schuhe und eine Tasche, auf der ebenfalls der Spruch stand.