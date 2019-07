Unsere Schulen gehen in die Sommer-Pause

Wo wir Aufholbedarf haben, ist die Spitzengruppe. Die Begabtenförderung muss neu konzipiert werden. Das Potenzial, das wir haben, wird zu wenig sichtbar. Wir sollen uns nicht immer mit der Risikogruppe befassen. Schauen wir doch auch einmal hin, was die richtig machen, die so gut abscheiden. Wir entwickeln dazu Konzepte. Talente entdeckt man in der Breite, aber nicht in einem elitären Kreis. Wir wollen vor allem in den technischen MINT-Bereichen einen Schwerpunkt legen. Es gibt da noch immer viel zu wenige Mädchen.